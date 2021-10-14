15-16 октября в Пскове пройдет Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники»

10:30, 15 октября 2021, ПАИ

Традиционный Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники», организатором которого является Псковский областной центр народного творчества, пройдет в Пскове 15-16 октября в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Участниками фестиваля в этом году станут порядка 15 фольклорных коллективов из Ленинградской, Новгородской, Липецкой и Псковской областей, городов Псков, Великие Луки, Санкт-Петербург. Зарубежные партнеры фестиваля – участники из республики Беларусь, Латвии, Эстонии в этом году примут участие дистанционно.

Первый фестивальный день, 15 октября, начнется с работы круглого стола с участием специалистов по традиционной народной культуре (11.00, Центр народного творчества, ул. Некрасова, 10). Тема встречи — «Праздничная обрядовая культура псковичей и жителей Приграничья». Из докладов, основанных на экспедиционной работе, прозвучит много фактов, связанных с обрядами в рамках престольных праздников.

Эстафету первого фестивального дня примет встреча в кругу друзей «Покровские посиделки», которая состоится вечером того же дня в 19:00 в Центре народного творчества с участием фольклорных коллективов-гостей фестиваля.

Во второй фестивальный день, 16 октября, гостей приглашают в Городской культурный центр (пл. Победы,1), где в 15:00 перед началом концерта все желающие смогут познакомиться со всеми гранями «Культуры Причудья» на специально организованной площадке Псковской областной общественной организации «Чудской проект».

Также каждый желающий сможет принять участие в викторине - увлекательном этнографическом путешествии, победитель которого получит приз с логотипом фестиваля.

В 16:00 в концертном зале состоится гала-концерт «От сердца к сердцу», где участники представят лучшие образцы традиционной культуры своей земли. Около 100 участников разных возрастов наполнят концертный зал звуками души многих народов, проживающих друг с другом в добрососедстве и мире. Впервые в концертной программе фестиваля состоится выступление Заслуженной артистки России Евгении Смольяниновой - исполнительницы фольклорных, русских песен и романсов, что, несомненно, станет особенным подарком для участников фестиваля – ценителей народной песни.

Специально для фестиваля была разработана и изготовлена сувенирная продукция, которую в качестве подарков будет вручена всем участникам Международного фольклорного фестиваля «Золотые родники».

Также в рамках фестивальной программы гости смогут познакомиться с достопримечательностями Псковского края, приняв участие в различных экскурсионных программах и встречах.

Основной задачей Международного фольклорного фестиваля «Золотые родники» является сохранение и развитие традиционной народной культуры Псковской области и регионов России, а также знакомство с народным творчеством ближнего зарубежья.

В целях снижения риска осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), все запланированные очные мероприятия будут проведены с соблюдением санитарных требований без зрительской аудитории. Участники фестиваля имеют QR коды о прохождении полной вакцинации.