Арестованные автомобили, квартиру и земельный участок можно будет приобрести на торгах в Пскове

10:40, 15 октября 2021, ПАИ

29 октября в 10:00 в Пскове состоятся торги, на которых можно будет купить арестованное судебными приставами имущество. Торги пройдут в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Заявленные на торги лоты:

- земельный участок, площадью 1500 кв.м. Начальная цена продажи – 205 700 руб. Сумма задатка – 30 855 руб., шаг аукциона – 3 000 руб. Местоположение: Псковская область, Псковский район, д. Баглицы.

- Chevrolet Trailblazer, 2002 г.в. Начальная цена продажи – 313 650 руб. Сумма задатка – 47 047 руб. 50 коп., шаг аукциона – 4 000 руб. Автомобиль находится: Псковская область, г. Гдов.

- Hyundai Grand Starex, 2008 г.в. Начальная цена продажи – 612 000 руб. Сумма задатка – 91 800 руб., шаг аукциона – 7 000 руб. Автомобиль находится: Псковская область, г. Великие Луки.

- Škoda Superb, 2011 г.в. Начальная цена продажи – 637 000 руб. Сумма задатка – 95 550 руб., шаг аукциона – 7 000 руб. Автомобиль находится: Псковская область, г. Псков.

- Mitsubishi Outlander, 2012 г.в. Начальная цена продажи – 689 700 руб. Сумма задатка – 103 455 руб., шаг аукциона – 7 000 руб. Автомобиль находится: Псковская область, г. Псков.

- Renault Duster, 2012 г.в. Начальная цена продажи – 507 000 руб. Сумма задатка – 76 050 руб., шаг аукциона – 6 000 руб. Автомобиль находится: Псковская область, г. Псков.

- Škoda Superb, 2019 г.в. Начальная цена продажи – 1 537 500 руб. Сумма задатка – 230 625 руб., шаг аукциона – 16 000 руб. Автомобиль находится: Псковская область, г. Великие Луки.

- Квартира, площадью 30,7 кв.м. Начальная цена продажи – 1 400 000 руб. Сумма задатка – 210 000 руб., шаг аукциона – 15 000 руб. Квартира находится: Псковская область, г. Псков.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25 октября в 23:59 по московскому времени.

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки, можно на официальном сайте, на сайте электронной торговой площадки, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях по адресу: г. Псков, ул. Конная, д.10, тел. 8 (8112) 33-10-45 (доб.204) по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (в пятницу и предпраздничные дни с 9:00 до 13:00), перерыв с 13:00 до 14:00, а также через запрос на электронную почту продавца, либо через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».