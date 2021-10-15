Четыре финалиста представят Псковскую область на международной премии #МЫВМЕСТЕ

10:53, 15 октября 2021, ПАИ

Четыре финалиста представят Псковскую область на международной премии #МЫВМЕСТЕ. В России стартовало народное голосование. Об этом сообщается на странице «Общественные проекты Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

В частности, псковичка Снежана Ермолаева выступит с проектом «ЭкоСуббота». Цель проекта — формирование устойчивых экопривычек у населения и формирование потребности в экологичном образе жизни.

Общественная организация «Убитые дороги» c проектом «Убитые дороги». Цель проекта — к 2024 году привести дороги в агломерациях в нормативное состояние как минимум до 85%. Для этого жители отмечают те дороги, которые нужно ремонтировать в первую очередь.

Алина Корныльева с проектом «Доброволец Псковской области».

МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЕЛ МБУК ЦК «Юбилейный» (Остров) с проектом «Муниципальный ресурсный центр Островского района». Цель проекта — повышение эффективности работы волонтерского движения, увеличение количества волонтеров и социальных проектов посредством создания инфраструктуры поддержки добровольчества в Островском районе.

Голосование продлится с 15 октября по 5 ноября на платформе ДОБРО.РФ. Проголосовать за понравившиеся инициативы сможет любой житель страны. Отдать голоса можно за 20 инициатив, по одной из каждой номинации.

Поддержать финалистов региона можно по ссылке.