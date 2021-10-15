Четыре финалиста представят Псковскую область на международной премии #МЫВМЕСТЕ
Четыре финалиста представят Псковскую область на международной премии #МЫВМЕСТЕ. В России стартовало народное голосование. Об этом сообщается на странице «Общественные проекты Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
В частности, псковичка Снежана Ермолаева выступит с проектом «ЭкоСуббота». Цель проекта — формирование устойчивых экопривычек у населения и формирование потребности в экологичном образе жизни.
Общественная организация «Убитые дороги» c проектом «Убитые дороги». Цель проекта — к 2024 году привести дороги в агломерациях в нормативное состояние как минимум до 85%. Для этого жители отмечают те дороги, которые нужно ремонтировать в первую очередь.
Алина Корныльева с проектом «Доброволец Псковской области».
МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЕЛ МБУК ЦК «Юбилейный» (Остров) с проектом «Муниципальный ресурсный центр Островского района». Цель проекта — повышение эффективности работы волонтерского движения, увеличение количества волонтеров и социальных проектов посредством создания инфраструктуры поддержки добровольчества в Островском районе.
Голосование продлится с 15 октября по 5 ноября на платформе ДОБРО.РФ. Проголосовать за понравившиеся инициативы сможет любой житель страны. Отдать голоса можно за 20 инициатив, по одной из каждой номинации.
Поддержать финалистов региона можно по ссылке.
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