«Титан-Полимер» поддержал строительство мемориала «Зарождение Знамени Победы» в Идрице

11:11, 15 октября 2021, ПАИ

При поддержке псковского завода «Титан-Полимер» (входит в Группу компаний «Титан») будет реализован проект по созданию мемориала «Зарождение Знамени Победы» в посёлке Идрица Себежского района. Монумент установят у федеральной трассы М-9 «Балтия».

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко отметил, что создание такого памятного знака является благодарностью предкам и назиданием нынешнему поколению.

«Это особый символ гордости, чести, достоинства и единения народов великой державы, которая победила в той страшной войне. Конечно, крайне важно, чтобы бизнес поддерживал такие инициативы и выделял на это средства», – рассказал Герман Петрушко.

Сбор средств на создание мемориала начался в мае по инициативе главы региона Михаила Ведерникова при поддержке благотворительного фонда развития «Святой равноапостольной княгини Ольги». Макет для памятного знака был выбран по итогам всероссийского творческого конкурса. Памятник будет высотой с шестиэтажный дом.

1 мая 1945 года название посёлка Идрица в Себежском районе вошло в мировую историю, когда штурмовой флаг Идрицкой стрелковой дивизии был водружен на крышу здания рейхстага в Берлине.