В Псковской области замедлился рост цен на авиабилеты

11:27, 15 октября 2021, ПАИ

Рост цен на авиабилеты замедлился в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Управляющий псковским отделением Банка России Сергей Савин рассказал, что замедление роста цен на авиабилеты повлияло на темпы годового прироста стоимости услуг, который составил 3,4%.

Он отметил, что в сентябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились цены на проезд в купе в поездах дальнего следования. Произошло это на фоне развития авиаперевозок по маршруту Псков – Москва, а также роста популярности поездок на личном автотранспорте в период пандемии.

В сентябре в регионе, после заметного ускорения в летние месяцы, замедлились темпы роста цен на строительные материалы, в том числе на древесно-стружечные плиты, металлочерепицу и обрезную доску.

Напомним, уровень годовой инфляции остается в Псковской области ниже среднероссийского.