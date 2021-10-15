В Гаражном проезде в Пскове установили фонари

11:58, 15 октября 2021, ПАИ

Завершены работы по строительству наружного освещения в Гаражном проезде и на улице Рокоссовского в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Всего освещено более километра улично-дорожной сети: Гаражный проезд на всем его протяжении и участок улицы Рокоссовского от улицы Шестака до Рижского проспекта.

На объекте установлено 38 железобетонных опор и смонтировано 43 светодиодных светильника. Также благоустроена прилегающая территория.

Работы произвела подрядная организация АО «Псковэнергоремонт» по контракту с Управлением городского хозяйства администрации города Пскова. Гарантия качества работ и входящих в них материалов составляет не менее 3 лет.

Гаражный проезд стал полноценным дублером Рижского проспекта в 2020 году, когда проезжая часть была отремонтирована на средства дорожного фонда Псковской области.

Добавим также, что наружное освещение в этом году также устанавливают на участке Рижского проспекта (от улицы Рокоссовского до улицы Балтийской). Работы здесь производит подрядная организация ООО «Псковсвязьстрой». 19 железобетонных опор уже смонтированы. Ожидается поставка светодиодных светильников. По контракту работы должны быть выполнены до 1 ноября.

Строительство линии освещения продолжается и на участке улицы Новгородской от 4-го Зонального проезда до дома № 71г на улице Николая Васильева. Здесь установлено 22 опоры, запланирован монтаж 40 светильников. Работы производит АО «Псковэнергоремонт», они должны быть завершены до 1 ноября.

Все работы выполняются в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» за счет средств бюджета Пскова на 2021 год.