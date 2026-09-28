Поклонный крест освятили в Куньинском районе

20:32, 28 сентября 2026, ПАИ

Поклонный крест, рядом с которым планируется установить часовню, освятили в праздник Воздвижения Креста Господня в Кунье. Об этом ПАИ сообщили в Великолукской епархии.



Фото: Великолукская епархия



Фото: Великолукская епархия



Поклонный крест был установлен на пересечении трассы «Балтия» и улицы Дзержинского в Кунье. Чин освящения совершил иеромонах Лазарь (Евдокимов) вместе с прихожанами храма Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.

Установка креста знаменует начало создания православного места молитвы на трассе «Балтия». Инициаторы проекта работают над этой идеей с 2015 года. В будущем рядом с крестом появится часовня в честь иконы Божией Матери «Путеводительница».

Место уже определено. Как только площадка будет расчищена (рядом идёт разборка разрушенного здания кафе), строители приступят к проектированию и возведению небольшой часовни, куда каждый водитель сможет зайти, чтобы поставить свечу и попросить Царицу Небесную о защите в пути.

По благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы часовня будет посвящена иконе Богородицы «Путеводительница». Одигитрия (в переводе с греческого «путеводительница» или «указывающая путь») – один из самых древних иконографических типов изображения Богородицы с Младенцем Иисусом. Главная идея образа заключается в том, что Мать и Сын указывают верующим дорогу к духовной жизни, а Христа называют Путеводителем человечества.