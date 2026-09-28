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Общество

Объём производства сельхозпродукции в Псковской области достиг 38 миллиардов рублей

Объём производства сельхозпродукции в Псковской области достиг 38 миллиардов рублей. Об успехах аграриев на рабочей встрече губернатору Михаилу Ведерникову доложил министр сельского хозяйства Николай Романов. Об этом глава региона сообщил в своём канале в MAX.

Индекс производства сельхозпродукции составил 107 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В регионе успешно реализуются крупные инвестиционные проекты. В Великолукском районе запущен завод по убою скота и мясопереработке, в Бежаницком районе строится крупный молочный комплекс «Ударник». В Гдовском районе планируется построить молочный комплекс на 1 200 голов скота, сейчас ведутся переговоры.

Регион развивает не только инфраструктуру, но и научную базу. В рамках президентского нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» 3,4 миллиона рублей выделено на проведение молекулярно-генетических исследований племенного молодняка коров.

Одновременно область решает вопрос с кадрами для агропромышленного комплекса: 10,6 миллиона рублей направлено на создание агроклассов. В 14 сельских школах создано 26 площадок для подготовки молодых специалистов.

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