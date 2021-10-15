999 человек скончались в России от коронавируса за сутки

12:05, 15 октября 2021, ПАИ

За минувшие сутки в России зафиксировано 999 смертей пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 32 196 новых случаев заболевания коронавирусом, полностью выздоровело 22 268 человек.