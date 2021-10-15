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Общество

999 человек скончались в России от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России зафиксировано 999 смертей пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 32 196 новых случаев заболевания коронавирусом, полностью выздоровело 22 268 человек.

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