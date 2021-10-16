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Спорт

С «Хищником» предстоит сразиться великолучанину 16 октября

16 октября в рамках турнира по профессиональному кикбоксингу и смешанным боевым единоборствам RCC Intro 16, который проходит в Екатеринбурге, великолучанин Руслан Шамилов сразится с Умаром Янковским (Казахстан) по прозвищу Хищник. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковоблспорт».

Шамилов является воспитанником СШОР «Экспресс», профессиональным спортсменом КСЕ «Отечество - Псковская область», бойцом Центра ММА города Великие Луки, профессиональным бойцом КСЕ «Сечь» города Санкт-Петербург.

Прямую трансляцию можно смотреть здесь

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