С «Хищником» предстоит сразиться великолучанину 16 октября
16 октября в рамках турнира по профессиональному кикбоксингу и смешанным боевым единоборствам RCC Intro 16, который проходит в Екатеринбурге, великолучанин Руслан Шамилов сразится с Умаром Янковским (Казахстан) по прозвищу Хищник. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковоблспорт».
Шамилов является воспитанником СШОР «Экспресс», профессиональным спортсменом КСЕ «Отечество - Псковская область», бойцом Центра ММА города Великие Луки, профессиональным бойцом КСЕ «Сечь» города Санкт-Петербург.
Прямую трансляцию можно смотреть здесь.
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