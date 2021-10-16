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Культура

Выставка «Музыкальная гостиная пушкинской поры» открылась в Пушкинских Горах

Выставка «Музыкальная гостиная пушкинской поры» открылась в Пушкинских Горах. В экспозиции представлено около 100 предметов из фондов Российского национального музея музыки (Москва) и Государственного Пушкинского заповедника (Псковская область). Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в научно-культурном центре «Михайловского» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

В экспозицию включены произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, редкие, в том числе нотные, издания и авторские рукописи музыкальных произведений, мебель и интерьерные вещи, характерные для светских салонов пушкинского времени, музыкальные инструменты, созданные в конце XVIII — начале XIX столетия в России, Германии, Франции. 

Центральным экспонатом выставки, по замыслу её создателей, станет рукописный альбом, принадлежавший княгине Наталии Голицыной (урождённой Апраксиной). Гостями её великосветского салона были поэты, музыканты, писатели. Среди тех, кто оставил автографы в альбоме хозяйки, — Иван Крылов и Оноре де Бальзак, Александр Дюваль и Адам Мицкевич, Ференц Лист и Джоаккино Россини, многие другие. Рукой Александра Пушкина в «заветную книжицу» Наталии Голицыной вписаны строки из стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом».

Возрастная рекомендация к посещению выставки «Музыкальная гостиная пушкинской поры» — 6+. В музее-заповеднике «Михайловское» также планируют, что билеты на выставку можно будет оплатить посредством «Пушкинской карты».

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