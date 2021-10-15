Восемь белорусских бычков развернули на границе в Невельском районе

12:40, 15 октября 2021, ПАИ

В минувшие выходные в деревне Лобок в Невельском районе сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз 8 голов крупного рогатого скота. Животных везли из Белоруссии в Невель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспектор выяснил, что бычков везли без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и проведения исследований, вакцинаций и обработок. Кроме того, крупный рогатый скот перевозили в неспециализированном транспортном средстве, а маршрут не был согласован с федеральным органом, осуществляющим государственный ветеринарный надзор.

Перемещение 8 бычков по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате животных в Белоруссию. По фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, добавили в ведомстве.