Тревожными кнопками оборудованы 593 образовательных учреждения Псковской области

12:42, 15 октября 2021, ПАИ

Подразделениями вневедомственной охраны, с помощью технических средств охраны и кнопок тревожной сигнализации охраняется 593 образовательных учреждения Псковской области. Об этом рассказал начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Псковской области Игорь Иванов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 15 октября.

«У нас в регионе проводились специальные учения, чтобы проверить, как реагируют преподаватели, - отметил Игорь Иванов. – Фейковые сообщения также приходилось отрабатывать».

По словам спикера, особое внимание уделяется обучению, есть специальный алгоритм.

«Он будет работать, если правильно будут действовать учителя, преподавательский состав», - добавил Иванов.