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Общество

Губернатор Псковской области прокомментировал фейковые сообщения о нападениях на школы

Стоп-кадр видео из университета в Перми

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал сообщения о готовящихся атаках на учебные учреждения региона, которые появились на фоне трагедии в Перми. 

В еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram он напомнил, что на неделе в родительских и студенческих чатах Псковской области начали расходиться тревожные слухи. А в минувшую среду даже была информация о якобы стрельбе в одной из псковских школ.

«Тема крайне серьёзная, поэтому мы оперативно отработали её вместе с МВД и ФСБ. Беспокоиться не о чем. Быстро выяснилось, что это информационные вбросы, которые целенаправленно делали во многих регионах России для внесения панических настроений. Могу даже назвать их источник: это украинские ботофермы. Подобные вбросы уже несколько раз были — ранее они были на тему якобы минирования учебных учреждений», — сказал губернатор. 

Он выразил искренние соболезнования всем родственникам и близким погибших в Перми. «Дай им Бог сил справиться с тем горем, которое свалилось на их семьи», — добавил Михаил Ведерников.

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