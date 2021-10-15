В Псковской области не зафиксировано грубых нарушений при хранении оружия

12:47, 15 октября 2021, ПАИ

В Псковской области не выявляется грубых нарушений условий хранения оружия, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по региону Игорь Иванов.

Он отметил, что регулярно проводятся проверочные мероприятия, недавно состоялась операция «Охота». Самые частые нарушения — отсутствие разрешений на охоту, нарушение условий хранения, в том числе вне сейфа. Игорь Иванов отметил, что последнее очень важно, чтобы исключить доступ к оружию посторонних лиц.

Напомним, на руках у жителей региона находится 36 тысяч единиц оружия.