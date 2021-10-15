Еще 4 человека скончались от коронавируса в Псковской области

12:58, 15 октября 2021, ПАИ

839 жителей Псковской области скончались от коронавируса с начала пандемии, сообщает официальный Telegram-канал региона. За сутки умерли еще 4 пациента.

Всего зарегистрировано 53 653 случаев заражения коронавирусом, из них 247 — за минувшие 24 часа. Выздоровели 45 386 пациентов, прирост за сутки составил 142.

На данный момент в области проведено 570 135 исследований на COVID-19, в том числе 2 214 — за прошедшие сутки.