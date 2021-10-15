Два псковских завода спорят из-за схожих товарных знаков

12:58, 15 октября 2021, ПАИ

Псковское УФАС на основании жалобы от псковички возбудило дело в отношении ООО «Псковский трансформаторный завод» за использование товарного знака LIDER, по всем признакам похожего на товарный знак LIDERINT, права на который принадлежат ООО «Псковский завод электронной техники». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Псковский завод электронной техники специализируется на производстве оборудования для электроснабжения и, в частности, является изготовителем изделий торговой марки LIDER. ООО «Псковский трансформаторный завод» также производит электротехническое оборудование, о чем свидетельствует официальный сайт компании. На сайте торговой марки LIDER inteps.ru указано, что производителем товаров является Псковский трансформаторный завод.

Закон о защите конкуренции запрещает использовать копии фирменных наименований, товарные знаков или логотипов, так как это может вводить в заблуждение потребителей и ограничивать конкуренцию.

«Нужно детально разобраться в данной ситуации. Оба завода зарегистрированы по одному адресу, производят похожее оборудование, используют схожие до степени смешения товарные знаки. Имеет ли законное право Псковский трансформаторный завод использовать логотип и не вводит ли он тем самым в заблуждение потребителей, не является ли это недобросовестной конкуренцией или мы имеем дело с конкурентной войной - разберемся!» - считает Ольга Милонаец.

Рассмотрение дела назначено на 25 октября.