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Общество

У пассажиров псковских автобусов проверили маски. Пять протоколов и одно задержание

15 октября представители комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели рейд по проверке соблюдения псковичами антикоронавирусных мер, введенных в Псковской области. В результате проверки составлено пять административных протоколов и задержан один пскович, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Рейд проходил на остановке «Детский парк». Пассажиров без масок, выходящих из автобусов, встречали полицейские и представители комитета и составляли на нарушителей протоколы.

Четыре нарушителя прокомментировали, что забыли сегодня надеть маску, которая лежала в кармане, либо в автобусе были в маске и сняли перед выходом. Пятый нарушитель заявил, что ничего не знал об указе губернатора и о соблюдении противоковидных мер, поэтому ехал без маски.

Кроме того, один пскович отказался надевать маску в автобусе. Сотрудникам полиции пришлось вывести нарушителя из общественного транспорта, в связи с отказом мужчины оформлять протокол пришлось его задержать и доставить в ближайшее отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе по указу губернатора Псковской области от 30 сентября 2021 года № 143-УГ введены антиковидные ограничения. Псковичи обязаны находиться в масках в общественных местах или транспорте. При нарушении ограничений псковичам может грозить штраф от 1000 до 30 000 рублей.

 

 

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