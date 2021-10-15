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Культура

Работы псковских фотохудожников представят на выставке во Франции

Работы псковских фотохудожников будут представлены в русско-французских фотографических встречах в городе Фрежюс, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Первая экспозиция в рамках встреч пройдёт с 16 по 24 октября. «Это воплощение в жизнь договоренностей о начале культурного сотрудничества между двумя муниципалитетами, достигнутых в 2021 году между главами двух городов и отраженных в соответствующих письмах о намерениях», - сообщили в пресс-службе.

Работы французских фотографов уже неоднократно показывались в России в течение последних двух лет на фестивале «Цвет белой стены» в Пскове, а также во время двух фотофестивалей «Best Of Côte d'Azur» и «Ницца» при содействии Фотоклуба LYS и его председателя Игоря Соловьева. Российские фотографы тоже смогли показать свои работы, например, в парке Феникс в Ницце во время второго фестиваля «Déclics Niçois».

16 октября в 17:00 состоится видеоконференция для российской и французской публики. Фотограф Юлия Напольская, которая является одним из победителей 2-го Фестиваля сюрреалистической фотографии в 2020 году, проведет конференцию «Художественная фотография». Видеоконференция будет транслироваться на русском языке с живым переводом на французский.

Ссылка для подключения здесь. Для тех, кто никогда не пользовался Webex, пробное подключение в этот же день в тестовом режиме в 15:00.

В русско-французских фотографических встречах участвуют 18 российских фотографов: Игорь Соловьев, Ольга Балобейко, Марика Хуцураули, Владимир Федотко, Юлия Напольская, Игорь Ефименко, Максим Гончаров, Анна Кудрявцева, Андрей Кокшаров, Катерина Сокова, Светлана Боброва, Андрей Яковлев, Виктория Марчук, Владимир Клавихо-Телепнев, Люси Дамон, Наталья Соболова, Юлия Терентьева, Игорь Балалаев.

Также приглашены 20 французских фотографов: Селин Пьерини, Клод-Мари Оже, Кристоф Дентанже, Доминик Гарсиа, Марк Пелисье, Стефан Менар, Пьер Ломон, Нелли Фино, Паскаль Борзотто, Эрик Фино, Оливье Рок, Жерар Вандевельд, Клод Камю, Маги Лентини, Генри Монтрё, Даниэль Шишу, Поль Эмиль Обжар, Николь ле Местр, Лоренцо Капинетто, Патриция дер Мегредичиан.

Состоятся 24 персональные выставки и две групповые выставки «Бравада Фрежюса» и «Сюрреализм».

Будет выставлено около 190 фоторабот по темам «Культура и общество», «Пейзажи», «Портреты», «Творчество» и «Художественная обнаженная натура».

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