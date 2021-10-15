Новые машины скорой помощи поступят в 13 районов Псковской области

14:58, 15 октября 2021, ПАИ

В Псковскую область поступило 13 новых машин скорой помощи Lada Largus, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в приветственном слове отметил, что автомобили необходимо максимально оперативно передать по районам и поставить на учет. «Это действительно важно сейчас. Когда машины выйдут на линию, снизится нагрузка на скорую», - заметил глава региона.

Все автомобили одинаковой комплектации и рассчитаны на водителя, врача с медсестрой и пациента на носилках.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко рассказала, что автомобили рассчитаны на больницы в Бежаницком, Гдовском, Дедовичском, Невельском, Новосокольническом, Опочецком, Островском, Печорском, Порховском, Псковском, Пушкиногорском, Себежском и Стругокрасненском районах. Участие в приемке автомобилей принял также главный врач станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

Гаращенко также отметила, что до конца года в Псковскую область поступит еще 12 автомобилей.