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Общество

135 млн поступят в бюджет Пскова на реконструкцию Троицкого моста в 2021 году

В 2021 году за счет средств резервного фонда Правительства РФ в бюджет Пскова поступят средства в сумме 135 млн рублей на реконструкцию Троицкого моста через реку Пскову. Соответствующие изменения внесли депутаты Псковской городской Думы в бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 57-й внеочередной сессии.

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт рассказала, что в 2022-2023 гг. на эти же цели направят 349,1 млн рублей, в том числе: за счет средств областных субсидий – 344,6 млн рублей, за счет средств городского бюджета – 4,5 млн рублей.

Троицкий мост будет реконструирован благодаря содействию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. 

Письмо с просьбой провести внеочередную сессию поступило в адрес главы Пскова Елены Полонской от и. п. главы администрации Пскова Бориса Елкина. Он отметил, что Троицкий мост находится в аварийном состоянии. Вопрос вынесен на рассмотрение депутатов Псковской городской Думы во внеочередном порядке с целью обеспечения своевременного проведения администрацией города необходимых аукционных процедур. В случае заключения контракта в ноябре работы планируется начать уже в декабре 2021 года. Борис Елкин добавил, что власти города сделают всё, чтобы не допустить транспортного коллапса в городе. Он констатировал, что жители привыкли объезжать участок ремонтируемой улицы Леона Поземского, поэтому перекрытие Троицкого моста не должно негативно сказаться на дорожной ситуации. 

Депутат Псковской городской Думы Фёдор Постнов отметил важность того, что Троицкий мост наконец отремонтируют. 

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