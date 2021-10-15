Нэдик: В формировании реестра региональных памятников принимало участие ВООПИиК

15:22, 15 октября 2021, ПАИ

В формировании реестра региональных памятников принимало участие ВООПИиК, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

«Мы взаимодействуем с региональным ВООПИиК, обсуждаем проекты, выявляем недостатки. И мы благодарны, что наши товарищи указывают на слабые места. Но если я задам вопрос, а что мы делаем вместе, кроме научно-методического совета, то ответа у меня не будет. Какой объект мы вместе выявляем? Может, надо бы уже что-то исключить из реестра, что мешает жизни города, что висит бельмом у жителей. В формировании списка региональных памятников, которые потом прошли через областное Собрание, самое непосредственное участие принимало ВООПИиК, но сейчас это почему-то умалчивается, вдруг какая-то амнезия наступила. Ну а я вот напоминаю, давайте все вместе решать относительно расчистки реестра», - предложил Нэдик.