Объявлен конкурс по предоставлению помещений в Псковском бизнес-инкубаторе

15:56, 15 октября 2021, ПАИ

МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» проводит 70-й конкурс бизнес-планов по предоставлению в аренду офисных помещений. На конкурс выставлено 3 лота на помещения площадью: 31,6, 31 и 31,2 квадратных метра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

Принять участие в конкурсе могут представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на территории муниципального образования «Город Псков» не более трех лет назад.

Отмечается, что неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе является бизнес-план. Срок окончания подачи заявок - 13:00 11 ноября 2021 года.

Место представления конкурсной документации и регистрации заявок: 180000, Псковская область, город Псков, Набережная реки Великой, дом 6, кабинет №27.

Консультации по конкурсу можно получить у специалистов бизнес-инкубатора по телефонам: 29-10-34, 29-10-32, 29-12-68. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте.