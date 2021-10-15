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Общество

Анна Митюшкина назначена оперативным управляющим Псковской горполиклиники

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Анна Митюшкина стала оперативным управляющим Псковской городской поликлиники. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко 15 октября представила ее коллективу лечебного учреждения. Об этом пишет газета «Псковская правда».

По словам главы комитета, на работу поликлиники постоянно жалуются горожане, именно поэтому и было принято решение назначить оперативного управляющего для усиления работы учреждения.

Анна Митюшкина будет управлять работой поликлиники, пока ситуация с работой медучреждения не нормализуется. Главный врач поликлиники Галина Неваленная при этом сейчас находится на больничном, ее обязанности исполняет Светлана Лемешева.

Марина Гаращенко также отметила, что в медучреждение для помощи уже направлены 25 студентов медицинского колледжа, 25 студентов ПсковГУ. Еще 20 человек будут помогать в работе по аудиомониторингу зараженных COVID-19 пациентов.

Анна Митюшкина должна наладить эффективную работу всех ковидных бригад. Должно быть понимание, сколько человек должна обслужить одна бригада, где и кого она обслуживает территориально, необходимо выстроить маршрутизацию и логистику бригад, подчеркнула глава комитета по здравоохранению. Выезды ковид-бригад должны начинаться с 8 утра, и обслуживать пациентов они должны до тех пор, пока все необходимые выезды не будут сделаны.

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