Массовые проверки водителей пройдут в Пскове в выходные
В выходные в Пскове пройдут массовые проверки водителей, пишет Telegram-канал ГИБДД УМВД России по Пскову.
16 октября с 13:00 до 13:45 проверки пройдут на Рижском проспекте (в районе Телецентра).
17 октября с 16:00 до 16:40 - на площади Героев-десантников.
Мероприятия проводятся для пресечения правонарушений, связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля и с отсутствием у водителей документов, предусмотренных ПДД РФ.
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