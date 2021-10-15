Массовые проверки водителей пройдут в Пскове в выходные

16:19, 15 октября 2021, ПАИ

В выходные в Пскове пройдут массовые проверки водителей, пишет Telegram-канал ГИБДД УМВД России по Пскову.

16 октября с 13:00 до 13:45 проверки пройдут на Рижском проспекте (в районе Телецентра).

17 октября с 16:00 до 16:40 - на площади Героев-десантников.

Мероприятия проводятся для пресечения правонарушений, связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля и с отсутствием у водителей документов, предусмотренных ПДД РФ.