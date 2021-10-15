Очередной выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

16:27, 15 октября 2021, ПАИ

Пожалуй, самой обсуждаемой темой недели стало введение QR-кодов, которые вводятся в Псковской области как одна из мер стимулирования вакцинации и предотвращения распространения коронавирусной заразы. Однако при внимательном прочтении документов оказалось, что по большому счету речь не о «кодах доступа». Точнее, не только о них.

В федеральном Телеграм-пространстве уже несколько дней обсуждается ДТП с участием Ксении Собчак, в политическом же сегменте мессенджера одной из тем для дискуссии стала статья Владислава Суркова о «безлюдной демократии».

О новой публикации Суркова, а также о перспективах электронного голосования ведущие «Псковского телеграма» позвали поговорить одного из ведущих политтехнологов России Александра Серавина - в новой рубрике проекта «Гвоздь Telegram».

«Псковский телеграм» - видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном и обсуждаемом в региональном Телеграм-пространстве. Программа выходит по пятницам.