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Общество

Очередной выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

Пожалуй, самой обсуждаемой темой недели стало введение QR-кодов, которые вводятся в Псковской области как одна из мер стимулирования вакцинации и предотвращения распространения коронавирусной заразы. Однако при внимательном прочтении документов оказалось, что по большому счету речь не о «кодах доступа». Точнее, не только о них.

В федеральном Телеграм-пространстве уже несколько дней обсуждается ДТП с участием Ксении Собчак, в политическом же сегменте мессенджера одной из тем для дискуссии стала статья Владислава Суркова о «безлюдной демократии».

О новой публикации Суркова, а также о перспективах электронного голосования ведущие «Псковского телеграма» позвали поговорить одного из ведущих политтехнологов России Александра Серавина - в новой рубрике проекта «Гвоздь Telegram».

«Псковский телеграм» - видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном и обсуждаемом в региональном Телеграм-пространстве. Программа выходит по пятницам.

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