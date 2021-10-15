Активисты ПсковГУ провели в «Орлёнке» урок мужества для школьников со всей страны

16:28, 15 октября 2021, ПАИ

Десять активистов проекта «Музей Победы ПсковГУ» совместно с музейными специалистами ВДЦ «Орлёнок» представили экспозицию артефактов времен Великой Отечественной войны в «Орлёнке». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Выставка подготовлена в рамках историко-патриотической смены «Школьный Музей Победы».

В качестве экспонатов ребята представили предметы, которые были найдены в Псковской области поисковыми вахтами. В их числе солдатский котелок РККА, стеклянная фляга образца 1932 года, шлем М-16 и другие.

Участники смены провели увлекательные экскурсии и рассказали о вкладе своих земляков в Великую Победу.

«Школьный Музей Победы» – это долгосрочная программа развития деятельности школьных музеев. Лучшие школьные музеи имеют возможность представить свои экспозиции жителям в специально созданном уникальном пространстве Музея Победы в Москве. Участие в программе позволяет школьным музеям расширить свои возможности: обменяться опытом, обрести новых партнеров, выстроить индивидуальные траектории развития в рамках своих образовательных организаций.

Псковский государственный университет является партнёром программы. Подробнее об экспонатах, представленных псковичами, можно прочитать здесь.