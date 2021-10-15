Роспотребнадзор сократил срок предоставления результатов тестов на коронавирус до 24 часов

16:30, 15 октября 2021, ПАИ

Роспотребнадзор сократил с 48 до 24 часов максимальный срок предоставления гражданам результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Постановление о внесение изменений в санитарно-эпидемиологические правила опубликовали на официальном портале правовой информации 15 октября.

В документе поясняется, что срок выполнения исследования на наличие коронавируса не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата.