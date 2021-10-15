Гвоздь программы. Очередной выпуск «Псковского телеграма»
Вышел в свет свежий, 35-й выпуск програмы «Псковский телеграм».
Пожалуй, самой обсуждаемой темой недели стало введение QR-кодов, которые вводятся в Псковской области как одна из мер стимулирования вакцинации и предотвращения распространения коронавирусной заразы. Однако при внимательном прочтении документов оказалось, что, по большому счету, речь не о «кодах доступа». Точнее, не только о них.
В федеральном Телеграм-пространстве уже несколько дней обсуждается ДТП с участием Ксении Собчак, в политическом же сегменте мессенджера одной из тем для дискуссии стала статья Владислава Суркова о «безлюдной демократии».
О новой публикации Суркова, а также о перспективах электронного голосования ведущие «Псковского телеграма» позвали поговорить одного из ведущих политтехнологов России Александра Серавина - в новой рубрике проекта «Гвоздь Telegram».
Все выпуски можно посмотреть в сюжете.
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