Превышение следов нефтепродуктов обнаружили в реке в Псковской области

16:41, 15 октября 2021, ПАИ

В ходе проверки сточных вод, сбрасываемых после очистных сооружений в реку Выдега в Новосокольниках, сотрудниками Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора было установлено значительное превышение следов нефтепродуктов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Также были зафиксированы значительные превышения по аммонию, нитратам, фосфатам, железу и другим веществам, которые указывают на несоблюдение предприятием всех правил водопользования при сбросе сточных вод.

В результате выявленных нарушений сотрудники Росприроднадзора возбудили административное дело в отношении Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства г. Новосокольники Псковской области по факту сброса в реку Выдега сточных вод с превышением концентрации загрязняющих веществ. Кроме того, компании грозит штраф, если будет установлено негативное влияние на водный объект.