Превышение следов нефтепродуктов обнаружили в реке в Псковской области
В ходе проверки сточных вод, сбрасываемых после очистных сооружений в реку Выдега в Новосокольниках, сотрудниками Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора было установлено значительное превышение следов нефтепродуктов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Также были зафиксированы значительные превышения по аммонию, нитратам, фосфатам, железу и другим веществам, которые указывают на несоблюдение предприятием всех правил водопользования при сбросе сточных вод.
В результате выявленных нарушений сотрудники Росприроднадзора возбудили административное дело в отношении Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства г. Новосокольники Псковской области по факту сброса в реку Выдега сточных вод с превышением концентрации загрязняющих веществ. Кроме того, компании грозит штраф, если будет установлено негативное влияние на водный объект.
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