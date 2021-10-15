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Общество

Превышение следов нефтепродуктов обнаружили в реке в Псковской области

Фото: Росприроднадзор по СЗФО

В ходе проверки сточных вод, сбрасываемых после очистных сооружений в реку Выдега в Новосокольниках, сотрудниками Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора было установлено значительное превышение следов нефтепродуктов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Также были зафиксированы значительные превышения по аммонию, нитратам, фосфатам, железу и другим веществам, которые указывают на несоблюдение предприятием всех правил водопользования при сбросе сточных вод.

В результате выявленных нарушений сотрудники Росприроднадзора возбудили административное дело в отношении Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства г. Новосокольники Псковской области по факту сброса в реку Выдега сточных вод с превышением концентрации загрязняющих веществ. Кроме того, компании грозит штраф, если будет установлено негативное влияние на водный объект.

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