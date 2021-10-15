Псковичи могут подать заявки на догазификацию

17:19, 15 октября 2021, ПАИ

Продолжается прием заявок от псковичей на догазификацию, сообщили Псковскому агентству информации в городской администрации.

На сайте ООО «Газпром межрегионгаз Псков» заработал информационный модуль «Догазификация». Он предусматривает порядок, график, перечень необходимых документов с возможностью электронной подачи заявки населением на догазификацию по индивидуальным жилым домам и домам блокированной застройки, расположенным в границах газифицированного природным газом населенного пункта.

Подать заявку на догазификацию жилого дома можно в электронном виде на сайте компании или в центре клиентского обслуживания ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по адресу: Рижский проспект, 20.

К заявке необходимо приложить:

- правоустанавливающий документ на земельный участок (свидетельство о государственной регистрации права, выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, межевой план ЗУ);

- правоустанавливающий документ на жилой дом (свидетельство о государственной регистрации права, выписка ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости);

- ситуационный план;

- ИНН;

- СНИЛС.

Более подробную информацию по вопросам догазификации можно получить в центре клиентского обслуживания ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Догазификация — это подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, а также подключение объекта капитального строительства.