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Выставка Александра Бихтера «Из пункта А в пункт Б» открылась в театральной галерее «Цех»

Выставка Александра Бихтера «Из пункта А в пункт Б» открылась в театральной галерее «Цех», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского академического театра.

В экспозиции – около сотни живописных и графических работ за 30-летний период творчества петербургского художника, в том числе новые полотна, которые еще не выставлялись в галереях. «Тема выставки выражена в заглавии "Из пункта А в пункт Б". Мотив дороги – многозначный символ. Первая отсылка – к школьному учебнику и арифметическим задачам. Вторая – это мои инициалы. И в конце концов, каждый человек ведь тоже движется внутри себя самого, проходит определенный путь – это тоже дорога», – отметил Александр Бихтер.

Куратор галереи Марина Николаева уверена, что выставка подарит положительные эмоции посетителям: «Работы отличаются очень ярким, свежим, даже юношеским восприятием мира. Посещение выставки поднимет настроение зрителям. Работы Александра Бихтера, как витамины осенью, нужны в Пскове».

Александр Бихтер родился в 1951 году в Ленинграде. Учился в Институте культуры и в Высшем художественно-промышленном училище им. В.И. Мухиной. Работал травильщиком клише в цинкографском цехе типографии им. Ивана Федорова, дизайнером на заводе «Пластприбор», руководил изостудией при подростковом клубе. С 1983 года Александр Бихтер участник Товарищества экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ), с 1994 года – член Союза художников России. Работы художника находятся в коллекциях Государственного Русского музея, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Музея нонконформистского искусства, Государственного музея «Царскосельская коллекция», ЦВЗ «Манеж», а также во многих частных собраниях в России и за рубежом.

На своей странице в социальной сети Александр Бихтер называет себя свободным художником. Это устойчивое словосочетание для обозначения профессионального статуса, вполне может использоваться и как характеристика творческого метода. Свобода, смелость, яркость, свежесть взгляда – всё это несомненные качества художественного языка Бихтера. Но одновременно и неразрывно с этим – тонкость, деликатность, интеллектуализм, бережное наследование образцам высокой культуры.

Посетить выставку и познакомиться с творчеством Александра Бихтера можно до 4 ноября. Галерея «Цех» (улица Пушкина, 13 А) открыта ежедневно с 16:00 до 19:00 (посещение в другое время возможно по запросу). Вход свободный.

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