Слухи о нехватке кислорода в псковской инфекционке развеял губернатор

11:28, 16 октября 2021, ПАИ

Слухи о нехватке кислорода в Псковской областной инфекционной больнице развеял губернатор Михаил Ведерников.

В еженедельном видеообращении в Instagram он пояснил, что на фоне высокой заболеваемости начали циркулировать тревожные слухи. «Уверяю, что аналогичные сообщения появляются каждый раз, когда мы проходим пик распространения инфекции. Ситуация непростая, но в инфекционке достаточно всего – и кислорода, и лекарств», – сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что эпидситуация в Псковской области остаётся крайне напряжённой. Каждые сутки фиксируется порядка 250 новых случаев. В общей сложности на амбулаторном и стационарном лечении находится почти 5 тыс. человек.

«Эта цифра могла быть ещё выше, если бы не своевременно принятые меры. В конце прошлого месяца рост заболеваемости был выше 30 %. Сейчас он составляет 20 %, то есть мы ещё растём, но уже с меньшей скоростью», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Нагрузка на систему здравоохранения очень высокая. «Мы вынуждены ещё больше увеличить коечный фонд – до 1 035 коек», – сообщил губернатор.