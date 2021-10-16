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Общество

Псковские школьники стали меньше болеть коронавирусом

В Псковской области заболеваемость коронавирусом в возрастной группе от 7 до 14 лет на прошлой неделе снизилась на 7,9 %, среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет – на треть. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении в Instagram.

«Очень важно, что на прошлой неделе было зафиксировано снижение числа новых случаев коронавируса среди школьников. Все эксперты говорят о том, что ковид стал гораздо легче распространяться среди молодых, чем это было год назад», – рассказал глава региона.

По его словам, очень показательная статистика была озвучена в Москве. За последний месяц в столице заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий.

«Мы эту тенденцию переломили благодаря своевременному переводу системы образования на дистант. Это дало девять дней, в которые социальная активность детей была максимально снижена», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он добавил, что с возобновлением очного обучения рост заболеваемости, безусловно, будет, но пиковых значений уже быть не должно.

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