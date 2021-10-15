Профсоюзы поблагодарили Сергея Аржаникова за сотрудничество

19:52, 15 октября 2021, ПАИ

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Сегодня , 15 октября, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и его советник Надежда Партхаль провели встречу с председателем регионального комитета по труду и занятости Сергеем Аржаниковым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.

«Встретились с нашим социальным партнёром, другом, который покидает пост в связи с достижением выслуги лет на государственной службе и поблагодарили его за труд и большой вклад в становление и развитие системы социального партнёрства», – сообщил Игорь Иванов.

Он отметил, что работа комитета и профсоюзов нацелена на обеспечение прав граждан в сфере труда.

«Уверен, что мы и дальше будем плотно работать с комитетом в рамках соцпартнерства», – прокомментировал встречу лидер профсоюзного движения Псковской области Игорь Иванов.