Около 600 заключённых устроили бунт в колонии Владикавказа

21:50, 15 октября 2021, ПАИ

Около 600 заключенных устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе в Республике Северная Осетия — Алания, ишет издание «Газета».

Источники утверждают, что заключенные разбили камеры наблюдения и внутренние двери на территории колонии. К исправительному учреждению сейчас стягивают силы со всего Владикавказа.



Сотрудники спецподразделений готовятся к штурму здания, в котором укрываются взбунтовавшиеся заключённые, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, инцидент начался с конфликта с участием двух заключённых, в котором активно участвовали сотрудники колонии, после чего на территории учреждения и вспыхнули беспорядки.