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Культура

Псковская научная библиотека приглашает к участию в конкурсе «У каждого в судьбе своя звезда…»

Псковская областная универсальная научная библиотека, Псковская библиотечная ассоциация, Псковское региональное отделение Союза писателей России объявляют о старте областного литературно-краеведческого фестиваля-конкурса им. поэта, краеведа Евгения Александровича Изюмова «У каждого в судьбе своя звезда…». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской научной библиотеки.

В этом году он пройдет в видео-формате.

Конкурс является традиционным и проводится с целью популяризации литературного наследия псковского поэта, журналиста и краеведа Евгения Александровича Изюмова, а также развития интереса к творчеству писателей и поэтов Псковского края, у которых центральное место занимает тема Великой Отечественной войны.

С положением о конкурсе и формой заявки участника можно познакомиться здесь.

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