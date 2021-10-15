Псковская научная библиотека приглашает к участию в конкурсе «У каждого в судьбе своя звезда…»

22:51, 15 октября 2021, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека, Псковская библиотечная ассоциация, Псковское региональное отделение Союза писателей России объявляют о старте областного литературно-краеведческого фестиваля-конкурса им. поэта, краеведа Евгения Александровича Изюмова «У каждого в судьбе своя звезда…». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской научной библиотеки.

В этом году он пройдет в видео-формате.

Конкурс является традиционным и проводится с целью популяризации литературного наследия псковского поэта, журналиста и краеведа Евгения Александровича Изюмова, а также развития интереса к творчеству писателей и поэтов Псковского края, у которых центральное место занимает тема Великой Отечественной войны.

С положением о конкурсе и формой заявки участника можно познакомиться здесь.