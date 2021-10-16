Жители Псковского и Палкинского районов незаконно прописали у себя граждан

17:49, 16 октября 2021, ПАИ

В Псковском и Палкинском районах установлены лица, подозреваемые в нарушении миграционного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, в доме в деревне Родовое Палкинского района безработная 47-летняя местная жительница осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Узбекистана. Идёт проверка.

Кроме того, в деревне Стремутка Псковского района 33-летний безработный житель Псковского района также незаконно зарегистрировал двух российских граждан. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.