Ещё семь человек скончались от коронавируса в Псковской области

11:53, 16 октября 2021, ПАИ

846 жителей Псковской области скончались от коронавируса с начала пандемии, сообщает официальный Telegram-канал региона. За сутки умерло ещё семь пациентов.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за последние сутки коронавирусом заразились 252 человека, общее количество инфицированных за весь период пандемии выросло до 53 905. Коечный фонд в медучреждениях региона расширен до 1 035 мест.