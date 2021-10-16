Ещё семь человек скончались от коронавируса в Псковской области
846 жителей Псковской области скончались от коронавируса с начала пандемии, сообщает официальный Telegram-канал региона. За сутки умерло ещё семь пациентов.
Ранее сообщалось, что в Псковской области за последние сутки коронавирусом заразились 252 человека, общее количество инфицированных за весь период пандемии выросло до 53 905. Коечный фонд в медучреждениях региона расширен до 1 035 мест.
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