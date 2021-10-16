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Общество

Михаил Ведерников обсудил со Станиславом Стармолотовым меры приведения в порядок дорог региона

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с и. о. председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым. Её основной темой стала реализация комплекса мер приведения дорог на территории региона в нормативное состояние, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. 

В рамках своего доклада Станислав Стармолотов отметил, что общий объём дорожного фонда в 2021 году составил порядка 12,1 млрд рублей. За счёт этих средств в нормативное состояние будет приведено более 400 км дорог. Прогнозируется, что в следующем году объём дорожного фонда будет ещё больше.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на приведение дорог в нормативное состояние направлено 3,8 млрд рублей. Общее исполнение составляет 84 %, отметил руководитель профильного комитета, по направлению «Дорожная сеть» — 87 %.

«На всех объектах хорошая динамика. Подрядчики сдают их по большей части в установленные сроки», — заметил Станислав Стармолотов и добавил, что в рамках БКД будет отремонтировано в общей сложности 194 км дорог. На объектах, которые сданы, по словам руководителя комитета, проводится оперативное устранение недочётов, на которые указывают местные жители.

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» ведётся реконструкция автомобильной дороги Сиверст – Поречье в Великолукском районе. Работы, по словам Станислава Стармолотова, ведутся очень активно — на объекте задействовано более 20 единиц техники. Планируется, что основная часть будет завершена до конца ноября.

Губернатор также обсудил с руководителем комитета работу, которая ведётся в рамках текущего содержания дорожной сети, в том числе по поддержанию в нормативном состоянии грунтовых дорог. Станислав Стармолотов заметил, что в ряде мест данная работа ведётся неподобающим образом, на состояние дорог поступают жалобы от местного населения. Михаил Ведерников заметил, что с каждым отдельным случаем недобросовестного исполнения обязанностей необходимо разобраться.

«Также необходимо выстроить детальную работу с обращениями граждан по данному вопросу, привлечь местных жителей, которые бы следили за периодичностью грейдирования дороги и сообщали о несвоевременном проведении профилактических мероприятий», — поручил губернатор.

Дополнительно Михаил Ведерников обсудил со Станиславом Стармолотовым осуществлённые работы по повышению безопасности дорожного движения в Псковской области. Так, до конца года на дорогах будет установлено 60 камер, в числе которых есть и стационарные комплексы, отслеживающие правильность парковки. Ведётся работа по освещению остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, установке ограждений вдоль дорог. Глава региона в свою очередь поручил в населённых пунктах рассматривать вопрос установки живой изгороди или совмещать ограждение и высадку растений, где это возможно.

В завершение Михаил Ведерников поздравил Станислава Стармолотова и в его лице работников дорожной сферы региона с наступающим профессиональным праздником. Он положительно оценил то, какими темпами в последнее время приводятся в нормативное состояние дороги, и выразил уверенность в сохранении положительной динамики в данном вопросе.

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