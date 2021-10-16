Московский эксперт рассказал студентам ПсковГУ об основах проектной деятельности

17:59, 16 октября 2021, ПАИ

Руководитель Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь», эксперт Всероссийского конкурса молодёжных проектов Олег Ярошенко провёл два интенсива для студентов Псковского государственного университета в рамках Всероссийского молодёжного форума «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В диалоге приняли участие второкурсники из разных институтов вуза. Они не только получили актуальную информацию о том, что такое проектная деятельность, как подать заявку на грант и минимизировать ошибки при его написании, но и смогли задать вопросы спикеру.

Олег Ярошенко подчеркнул, что проектная деятельность актуальна в любой сфере интересов студентов – в науке, культуре, общественной деятельности, спорте. Он рассказал о структуре проектов, значимости выделения проблематики и актуальности в той или иной заявке, о важности работы в команде.

«Идеальный проект – тот, который написали вы сами, – отметил, в частности, спикер. – Главное при этом не забыть о том, чтобы заявка на проект соответствовала методическим рекомендациям. Не стоит забывать, что проект реализуется не ради проекта, он направлен на решение каких-либо проблем, запросов социума. Проектная деятельность хороша тем, что в ней ставятся чёткие цели, задачи и конкретный результат, к которому ты придёшь».

По словам начальника управления молодёжной политики ПсковГУ Татьяны Васильевой, уже с первого курса все студенты ПсковГУ погружаются в изучение дисциплин, связанных с проектной деятельностью. Сначала это введение в проектную деятельность, на втором курсе – управление проектной деятельностью, на третьем и четвёртом студенты применяют полученные знания в своей сфере, продумывая собственные мини-проекты.

«Задача интенсивов, которые пройдут в рамках Всероссийского молодёжного форума «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции», – показать, что такое проектная деятельность, – объясняет Татьяна. – Приходя из школы, где под проектами чаще всего понимаются рефераты и презентации, студенты не владеют этими знаниями. У нас есть возможность привезти экспертов, которые оценивают студенческие проекты и, соответственно, могут рассказать, как написать грант, не допустив при этом ошибок. Получить от профессионалов опыт и информацию, задать вопросы дорогого стоит. Это хорошая, уникальная возможность для студентов».

Как сообщила начальник управления молодёжной политики ПсковГУ, несколько студентов университета в прошлом году уже получили гранты на форумах и реализуют их в этом году.

«Мы хотим увеличить количество таких студентов для того, чтобы в жизни нашего города, региона появились новые добрые значимые инициативы», – подчеркнула Татьяна Васильева.

Следующим спикером станет Елена Сафина, заместитель директора по инновационной деятельности и перспективным проектам Центра профессионального развития Санкт-Петербурга «Лига мастеров», эксперт региональных и федеральных грантовых конкурсов, победитель и эксперт всероссийских и международных конкурсов в области проектного мышления и педагогических инноваций. Её интенсив запланирован на 13 ноября.

27 ноября со студентами ПсковГУ встретится Сергей Морозов, доцент института фундаментальной подготовки и технологических инноваций ГУАП, начальник Студенческого культурно-досугового центра СПбГУТ, эксперт Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи, победитель Всероссийского конкурса «Лидер XXI века», эксперт региональных и федеральных грантовых конкурсов.

А 11 декабря ребята смогут побеседовать с Татьяной Гулевич, генеральным директором ООО «Детский оздоровительный лагерь «Алые паруса», экспертом Всероссийского конкурса молодёжных проектов, конкурса «Доброволец России», конкурса «Моя страна – моя Россия», Международной премии #МЫВМЕСТЕ, членом экспертного совета конкурса мэра Москвы, эксперт конкурса «Добро не уходит на каникулы», «Большая перемена» и других федеральных и региональных конкурсов.

Напомним, Всероссийский молодёжный форум стартовал на базе ПсковГУ 22 сентября и собрал вместе студентов из 28 регионов нашей страны. Участники представили экспертам разработанные на форуме проекты. В состав экспертной комиссии входили кандидаты наук, преподаватели вуза и псковские общественники, руководители проектной деятельности.

В настоящее время продолжается приём заявок на конкурс социальных проектов, участниками которого могут стать школьники, студенты средних и высших учебных заведений. Направления конкурса разнообразны: СМИ и социальные медиа, гражданские и социальные инициативы, наука и изобретения, социальное предпринимательство, развитие территории, малой родины. Приём заявок завершится 30 ноября. С 1 декабря будет дан старт второму этапу конкурса. Победители станут известны 17 декабря. Подробнее о конкурсе – здесь.

В рамках форума планируется организация на базе ПсковГУ цикла встреч с федеральными экспертами.

Форум организован в рамках гранта Министерства просвещения РФ, предоставляемого в форме субсидии из федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение всероссийских окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодёжи в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование». Целью мероприятия является повышение интереса молодёжи к изучению национальных традиций народов России через разработку социально ориентированных проектов.