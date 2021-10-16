Московский эксперт рассказал студентам ПсковГУ об основах проектной деятельности
Руководитель Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь», эксперт Всероссийского конкурса молодёжных проектов Олег Ярошенко провёл два интенсива для студентов Псковского государственного университета в рамках Всероссийского молодёжного форума «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
В диалоге приняли участие второкурсники из разных институтов вуза. Они не только получили актуальную информацию о том, что такое проектная деятельность, как подать заявку на грант и минимизировать ошибки при его написании, но и смогли задать вопросы спикеру.
Олег Ярошенко подчеркнул, что проектная деятельность актуальна в любой сфере интересов студентов – в науке, культуре, общественной деятельности, спорте. Он рассказал о структуре проектов, значимости выделения проблематики и актуальности в той или иной заявке, о важности работы в команде.
«Идеальный проект – тот, который написали вы сами, – отметил, в частности, спикер. – Главное при этом не забыть о том, чтобы заявка на проект соответствовала методическим рекомендациям. Не стоит забывать, что проект реализуется не ради проекта, он направлен на решение каких-либо проблем, запросов социума. Проектная деятельность хороша тем, что в ней ставятся чёткие цели, задачи и конкретный результат, к которому ты придёшь».
По словам начальника управления молодёжной политики ПсковГУ Татьяны Васильевой, уже с первого курса все студенты ПсковГУ погружаются в изучение дисциплин, связанных с проектной деятельностью. Сначала это введение в проектную деятельность, на втором курсе – управление проектной деятельностью, на третьем и четвёртом студенты применяют полученные знания в своей сфере, продумывая собственные мини-проекты.
«Задача интенсивов, которые пройдут в рамках Всероссийского молодёжного форума «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции», – показать, что такое проектная деятельность, – объясняет Татьяна. – Приходя из школы, где под проектами чаще всего понимаются рефераты и презентации, студенты не владеют этими знаниями. У нас есть возможность привезти экспертов, которые оценивают студенческие проекты и, соответственно, могут рассказать, как написать грант, не допустив при этом ошибок. Получить от профессионалов опыт и информацию, задать вопросы дорогого стоит. Это хорошая, уникальная возможность для студентов».
Как сообщила начальник управления молодёжной политики ПсковГУ, несколько студентов университета в прошлом году уже получили гранты на форумах и реализуют их в этом году.
«Мы хотим увеличить количество таких студентов для того, чтобы в жизни нашего города, региона появились новые добрые значимые инициативы», – подчеркнула Татьяна Васильева.
Следующим спикером станет Елена Сафина, заместитель директора по инновационной деятельности и перспективным проектам Центра профессионального развития Санкт-Петербурга «Лига мастеров», эксперт региональных и федеральных грантовых конкурсов, победитель и эксперт всероссийских и международных конкурсов в области проектного мышления и педагогических инноваций. Её интенсив запланирован на 13 ноября.
27 ноября со студентами ПсковГУ встретится Сергей Морозов, доцент института фундаментальной подготовки и технологических инноваций ГУАП, начальник Студенческого культурно-досугового центра СПбГУТ, эксперт Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи, победитель Всероссийского конкурса «Лидер XXI века», эксперт региональных и федеральных грантовых конкурсов.
А 11 декабря ребята смогут побеседовать с Татьяной Гулевич, генеральным директором ООО «Детский оздоровительный лагерь «Алые паруса», экспертом Всероссийского конкурса молодёжных проектов, конкурса «Доброволец России», конкурса «Моя страна – моя Россия», Международной премии #МЫВМЕСТЕ, членом экспертного совета конкурса мэра Москвы, эксперт конкурса «Добро не уходит на каникулы», «Большая перемена» и других федеральных и региональных конкурсов.
Напомним, Всероссийский молодёжный форум стартовал на базе ПсковГУ 22 сентября и собрал вместе студентов из 28 регионов нашей страны. Участники представили экспертам разработанные на форуме проекты. В состав экспертной комиссии входили кандидаты наук, преподаватели вуза и псковские общественники, руководители проектной деятельности.
В настоящее время продолжается приём заявок на конкурс социальных проектов, участниками которого могут стать школьники, студенты средних и высших учебных заведений. Направления конкурса разнообразны: СМИ и социальные медиа, гражданские и социальные инициативы, наука и изобретения, социальное предпринимательство, развитие территории, малой родины. Приём заявок завершится 30 ноября. С 1 декабря будет дан старт второму этапу конкурса. Победители станут известны 17 декабря. Подробнее о конкурсе – здесь.
В рамках форума планируется организация на базе ПсковГУ цикла встреч с федеральными экспертами.
Форум организован в рамках гранта Министерства просвещения РФ, предоставляемого в форме субсидии из федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение всероссийских окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодёжи в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование». Целью мероприятия является повышение интереса молодёжи к изучению национальных традиций народов России через разработку социально ориентированных проектов.
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