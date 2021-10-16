Более полумиллиона рублей перевёл пскович мошенникам

15:01, 16 октября 2021, ПАИ

В Пскове 26-летний местный житель лишился более полумиллиона рублей после общения с мошенником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под предлогом якобы предотвращения несанкционированного оформления кредита на горожанина мошенник украл более полумиллиона рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, отметили в ведомстве.