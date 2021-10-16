Более полумиллиона рублей перевёл пскович мошенникам
В Пскове 26-летний местный житель лишился более полумиллиона рублей после общения с мошенником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под предлогом якобы предотвращения несанкционированного оформления кредита на горожанина мошенник украл более полумиллиона рублей.
Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, отметили в ведомстве.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
16 октября 2021
Руководитель танцевальной студии «Вектор» Виктор Путятин пострадал в ДТП в Великолукском районе
16 октября 2021
Два человека пострадали в результате лобового столкновения автобуса и ВАЗа в Усвятском районе