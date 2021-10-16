Два человека пострадали в результате лобового столкновения автобуса и ВАЗа в Усвятском районе
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Фото: Газета «Новая жизнь»
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Фото: Газета «Новая жизнь»
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Фото: Газета «Новая жизнь»
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Фото: Газета «Новая жизнь»
-
Фото: Газета «Новая жизнь»
-
Фото: Газета «Новая жизнь»
В деревне Антропово Усвятского района произошло столкновение рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Смоленск – Великие Луки, с легковым автомобилем ВАЗ-21011, передаёт корреспондент районной газеты «Новая жизнь».
В результате ДТП пострадали два человека в легковом автомобиле. Они получили переломы, госпитализированы бригадой скорой помощи. В автобусе пострадавших не оказалось.
На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, аварийно-спасательной службы и ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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16 октября 2021
Два человека пострадали в результате лобового столкновения автобуса и ВАЗа в Усвятском районе