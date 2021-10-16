Дожди ожидаются в Псковской области 17 октября

18:06, 16 октября 2021, ПАИ

17 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер юго-западных и западных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём — от +5 до +10.

Атмосферное давление низкое.