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Общество

Дожди ожидаются в Псковской области 17 октября

17 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области. 

В этот день в регионе будет дуть ветер юго-западных и западных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём — от +5 до +10.

Атмосферное давление низкое.

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