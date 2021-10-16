Дожди ожидаются в Псковской области 17 октября
17 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер юго-западных и западных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
Температура по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём — от +5 до +10.
Атмосферное давление низкое.
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