Рабочий упал с крыши здания в Пскове
В Пскове на улице Металлистов, 14 возле завода ПЭМЗ двое мужчин работали на крыше. Один из них упал, пишет Telegram-канал «Псковская сводка».
Первыми на место прибыли сотрудники ППС, которые оказывали помощь на месте происшествия до приезда скорой помощи. Мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами.
На месте происшествия работает следственная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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