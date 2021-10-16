Рабочий упал с крыши здания в Пскове

16:11, 16 октября 2021, ПАИ



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка







В Пскове на улице Металлистов, 14 возле завода ПЭМЗ двое мужчин работали на крыше. Один из них упал, пишет Telegram-канал «Псковская сводка».

Первыми на место прибыли сотрудники ППС, которые оказывали помощь на месте происшествия до приезда скорой помощи. Мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами.

На месте происшествия работает следственная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.