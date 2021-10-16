Представительница Псковской области приняла участие в Евразийском женском форуме

16:41, 16 октября 2021, ПАИ

В Санкт-Петербурге прошёл III Евразийский женский форум, в котором приняли участие представительницы 110 зарубежных государств. Участником от Псковской области стала Юлия Рощина, председатель совета организации «Псковский фермер», председатель псковского отделения Движения сельских женщин России. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

«Женский форум – это международная площадка, которая даёт возможность познакомиться, обменяться идеями и успешными практиками с признанными экспертами и женщинами-лидерами мирового уровня, – рассказала Юлия, – а также общение с представителями государственных структур. Так, знакомство с руководителем департамента по развитию сельских территорий Минсельхоза Шевелкиной Ксенией и сенатором Авдеевой Еленой найдёт отражение в реализации проектов уже в домашнем регионе».

Евразийский форум проводится с 2015 года и стал крупнейшей площадкой для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки подходов к решению глобальных проблем.