Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Михаил Ведерников подчеркнул значимость совместного проекта Российского национального музея музыки и Пушкинского заповедника

В Пушкинских Горах открылась «Музыкальная гостиная пушкинской поры». Выставка при поддержке Министерства культуры Российской Федерации 16 октября открылась в научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское». Основная идея проекта — инсталляция воображаемой музыкальной гостиной в России первой половины XIX века. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

К участникам и организаторам «Музыкальной гостиной пушкинской поры» обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона напомнил, что Псковская область — уникальный край с богатейшим культурным наследием. С ней связаны имена таких выдающихся творцов, как Н. А. Римский-Корсаков, М. П. Мусоргский, А. С. Пушкин и многие другие. «Особенно дорого для жителей региона имя Александра Сергеевича Пушкина. Здесь, на Псковской земле, поэт сочинял выдающиеся произведения, которые вдохновляли композиторов и художников на создание своих шедевров. „Музыкальная гостиная пушкинской поры“ — это значимый проект, созданный при поддержке Министерства культуры России. Он позволяет жителям познакомиться с предметами фондов Российского национального музея музыки и Пушкинского заповедника, окунуться в разные исторические эпохи», — заметил губернатор в приветственном адресе.

На выставке представлено около ста различных экспонатов — произведения живописи и графики, музыкальные рукописи выдающихся композиторов, редкие издания, музыкальные инструменты и произведения прикладного искусства. Центральный экспонат выставки — рукописный альбом княгини Наталии Голицыной, содержащий автографы около 60 авторов, среди которых русские литераторы Иван Крылов, Василий Жуковский, французский писатель Оноре де Бальзак, композиторы Ференц Лист, Джоаккино Россини, Даниэль Обер и многие другие. Подлинная реликвия на страницах альбома — автограф Александра Пушкина, строки из стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом».

На выставке представлены редкие печатные ноты — Пятая симфония Людвига ван Бетховена в переложении Ференца Листа с дарственной надписью князю Одоевскому.

«Музыкальная гостиная пушкинской поры» демонстрирует инструменты, которые имели широкое бытование в музыкальных салонах России: семиструнную («русскую») гитару работы прославленного отечественного мастера Ивана Краснощекова, скрипку работы неизвестного тирольского мастера XIX века, флейту французского мастера Жоржа Безансона конца XVII — XIX века.

Уникальная выставка, открытая при поддержке Министерства культуры РФ, — первый опыт сотрудничества Пушкинского заповедника и музея музыки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

16 октября 2021

Михаил Ведерников подчеркнул значимость совместного проекта Российского национального музея музыки и Пушкинского заповедника
16 октября 2021

Премьера снятого в Псковской области фильма «Учёности плоды» состоялась в Санкт-Петербурге

15 октября 2021

Художник спектакля «Пленные духи»: Мне хочется оказаться среди этих людей на сцене
15 октября 2021

Какие документы нужны при посещении Псковского театра драмы

14 октября 2021

В Псковской областной научной библиотеке говорили о писателе Анатолии Приставкине
14 октября 2021

В Порхове продолжается реставрация крепости
14 октября 2021

Международная школа качества для специалистов муниципальных библиотек региона прошла в Псковской области
14 октября 2021

«Ждут тебя, Пересильд»: десять актеров снялись в ролике в поддержку уроженки Пскова

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...