Михаил Ведерников подчеркнул значимость совместного проекта Российского национального музея музыки и Пушкинского заповедника

17:26, 16 октября 2021, ПАИ

В Пушкинских Горах открылась «Музыкальная гостиная пушкинской поры». Выставка при поддержке Министерства культуры Российской Федерации 16 октября открылась в научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское». Основная идея проекта — инсталляция воображаемой музыкальной гостиной в России первой половины XIX века. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

К участникам и организаторам «Музыкальной гостиной пушкинской поры» обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона напомнил, что Псковская область — уникальный край с богатейшим культурным наследием. С ней связаны имена таких выдающихся творцов, как Н. А. Римский-Корсаков, М. П. Мусоргский, А. С. Пушкин и многие другие. «Особенно дорого для жителей региона имя Александра Сергеевича Пушкина. Здесь, на Псковской земле, поэт сочинял выдающиеся произведения, которые вдохновляли композиторов и художников на создание своих шедевров. „Музыкальная гостиная пушкинской поры“ — это значимый проект, созданный при поддержке Министерства культуры России. Он позволяет жителям познакомиться с предметами фондов Российского национального музея музыки и Пушкинского заповедника, окунуться в разные исторические эпохи», — заметил губернатор в приветственном адресе.

На выставке представлено около ста различных экспонатов — произведения живописи и графики, музыкальные рукописи выдающихся композиторов, редкие издания, музыкальные инструменты и произведения прикладного искусства. Центральный экспонат выставки — рукописный альбом княгини Наталии Голицыной, содержащий автографы около 60 авторов, среди которых русские литераторы Иван Крылов, Василий Жуковский, французский писатель Оноре де Бальзак, композиторы Ференц Лист, Джоаккино Россини, Даниэль Обер и многие другие. Подлинная реликвия на страницах альбома — автограф Александра Пушкина, строки из стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом».

На выставке представлены редкие печатные ноты — Пятая симфония Людвига ван Бетховена в переложении Ференца Листа с дарственной надписью князю Одоевскому.

«Музыкальная гостиная пушкинской поры» демонстрирует инструменты, которые имели широкое бытование в музыкальных салонах России: семиструнную («русскую») гитару работы прославленного отечественного мастера Ивана Краснощекова, скрипку работы неизвестного тирольского мастера XIX века, флейту французского мастера Жоржа Безансона конца XVII — XIX века.

Уникальная выставка, открытая при поддержке Министерства культуры РФ, — первый опыт сотрудничества Пушкинского заповедника и музея музыки.