Правительство совместно с Госдумой проработает вопрос уменьшения бедности в России

18:10, 16 октября 2021, ПАИ

Госдума совместно с правительством проработает вопрос борьбы с бедностью граждан, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что сейчас нижняя палата парламента обсуждает бюджет на 2022–2024 годы.

Володин также подчеркнул, что подобные задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий как России, так и отдельных регионов. Палата намерена вести диалог с правительством именно в этой парадигме.

Ранее Владимир Путин назвал низкие доходы населения главным врагом России. Он отметил, что эта проблема представляет угрозу для стабильного развития страны и не позволяет улучшить демографическую ситуацию. Глава государства распорядился в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки граждан.