Правительство совместно с Госдумой проработает вопрос уменьшения бедности в России
Госдума совместно с правительством проработает вопрос борьбы с бедностью граждан, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что сейчас нижняя палата парламента обсуждает бюджет на 2022–2024 годы.
Володин также подчеркнул, что подобные задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий как России, так и отдельных регионов. Палата намерена вести диалог с правительством именно в этой парадигме.
Ранее Владимир Путин назвал низкие доходы населения главным врагом России. Он отметил, что эта проблема представляет угрозу для стабильного развития страны и не позволяет улучшить демографическую ситуацию. Глава государства распорядился в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки граждан.
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