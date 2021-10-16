Финская журналистка рассказала о поразительной особенности россиян

18:32, 16 октября 2021, ПАИ

Финскую журналистку Анна-Лену Лаурен поразила способность россиян ремонтировать вещи, которые она, скорее всего, просто бы выкинула. Этим она поделилась в статье для Dagens Nyheter.

Женщина рассказала, что однажды случайно прожгла дыру на любимой кофте, и сразу вспомнила про швею Галину.

Журналистка отметила, что в руках швеи разорванные конные бриджи ее дочери стали как новые.

Лаурен считает, что россияне мастерски занимаются ремонтом одежды, электроники и аксессуаров. При этом услуга оказывается быстро и по доступным ценам. По ее мнению, это связано с советским прошлым – это ответная реакция на бедность при социализме.

Кроме того, женщина пожаловалась, что в Швеции такая система совершенно неразвита: многие вещи, которым можно дать вторую жизнь, выбрасываются. Все потому, что часто починка обходится примерно в такую же сумму, как покупка новой вещи.