Двойник Петра I, актер Андрей Булгаков умер в возрасте 63 лет

19:18, 16 октября 2021, ПАИ

Актер Андрей Булгаков умер в возрасте 63 лет, сообщила его жена в соцсети «ВКонтакте».

«Я благодарю тебя за самые счастливые годы моей жизни, годы, которые ты был со мной», — написала она.

Супруга рассказала, что артист скончался накануне утром. Ранее было известно, что актер в тяжелом состоянии находится в реанимации с COVID-19.

Булгаков известен прежде всего по роли Петра I. В 1998 году он стал победителем Всероссийского съезда двойников. Артист основал Санкт-Петербургский театр исторических миниатюр и современных пародий и до последнего дня оставался его главным режиссером. Кроме того, он сыграл одну из ролей в телесериале «Улицы разбитых фонарей».